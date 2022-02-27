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شاهد.. رواد مواقع التواصل الإجتماعي يتحدثون عن الحرب في أوكرانيا

الأحد ٢٧ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٨:١٢ بتوقيت غرينتش

حصل ما كان يخشاه العالم عملية عسكرية روسية في الاراضي الاوكرانية، بعد توترات امتدت لسنوات على خلفية محاولات الولايات المتحدة والغرب ضم اوكرانيا الى حلف النيتو، وهو ما وجدت فيه روسيا تهديدا استراتيجيا لها. فهل بدأت الحرب العالمية الثالثة؟

العالم - خاص العالم

على خلفية ما تشهده الساحة الاوكرانية، هاشتاغ الحرب العالمية الثالثة ترندنغ في معظم الدول العربية.

ومن مشاركات الناشطين العرب ضمن هذا الهاشتاغ هناك تغريدات منها:

"قاسم صالح" كتب في حسابه:" عندما يريد الامريكان جعل اي حكومة في العالم تابعة لهم او تعمل من اجل مصالحهم فإنهم يعملون ثورة أو انقلابا في البلد. فيبدو المشهد سورياليا ويكثر المعجبون والمعجبات. وعندما يريد الروس ان يجعلوا اي حكومة موالية لهم فانهم يلجأوون للحرب. والفرق واضح".

حساب بإسم "الحرب العالمية الثالثة" غرد:"هل تقف مع رئيس اوكرانيا على الرغم من وقوفه مع إسرائيل ضد فلسطين".

اما "طه عبد الجواد" فغرد بدوره:"الواحد لو كتب مذكراته حيبقى كتاب تاريخ من كم الاحداث اللي عاصرها"

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