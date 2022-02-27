شاهد.. طفل فلسطيني ضحية آلة القتل الصهيونية

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اهالي بلدة الخضر شيعوا الشهيد الفتى محمد رزق صلاح وسط دعوات لتفعيل المقاومة والانتقام لدماء الشهداء.

غضب واسع على مواقع التواصل بعد جريمة قتل الشهيد محمد رزق صلاح.

باسل ابو حسان كتب في حسابه:"فهذي الجنائز مقبلة وهي الآن وجه البلاد. الطفل الشهيد محمد رزق صلاح إلى مثواه الأخير".

حساب بعنوان "مجاهدة" كتب بدروه:"الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون".

الإعلامي ناصر اللحام كتب في حسابه:"قتله قناص عامدا متعمدا. المدن غرقت في الحزن. النبأ المفجع جرح افئدة الطيبين الصابرين، يدفعون ضريبة الدم من قلوب اطفالهم".