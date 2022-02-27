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شاهد.. طفل فلسطيني ضحية آلة القتل الصهيونية

الأحد ٢٧ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٨:٢١ بتوقيت غرينتش

بينما العالم مشغول بالحرب في اوكرانيا، يواصل كيان الاحتلال الاسرائيلي جرائمه بحق الفلسطينيين. هذه المرة الضحية الفتى محمد رزق صلاح الذي استشهد برصاص جنود الاحتلال خلال مواجهات في بلدة الخضر جنوبي بيت لحم، حيث تركه جنود الاحتلال لساعات وهو ينزف حتى استشهاده. فيديو من احد المنازل القريبة اظهر اللحظات الاولى للجريمة

العالم - خاص العالم

اهالي بلدة الخضر شيعوا الشهيد الفتى محمد رزق صلاح وسط دعوات لتفعيل المقاومة والانتقام لدماء الشهداء.

غضب واسع على مواقع التواصل بعد جريمة قتل الشهيد محمد رزق صلاح.

باسل ابو حسان كتب في حسابه:"فهذي الجنائز مقبلة وهي الآن وجه البلاد. الطفل الشهيد محمد رزق صلاح إلى مثواه الأخير".

حساب بعنوان "مجاهدة" كتب بدروه:"الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون".

الإعلامي ناصر اللحام كتب في حسابه:"قتله قناص عامدا متعمدا. المدن غرقت في الحزن. النبأ المفجع جرح افئدة الطيبين الصابرين، يدفعون ضريبة الدم من قلوب اطفالهم".

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