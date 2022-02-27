الأحد ٢٧ فبراير ٢٠٢٢
٠٩:٠٣ GMT
فارسی
البث المباشر

القوات الروسية تدمر مئات الأهداف العسكرية الأوكرانية وتتقدم بسرعة على جبهات مختلفة

القوات الروسية تدمر مئات الأهداف العسكرية الأوكرانية وتتقدم بسرعة على جبهات مختلفة
الأحد ٢٧ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٨:٢٣ بتوقيت غرينتش

أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، اليوم الأحد، أن الجيش الروسي استهدف أكثر من 975 هدفا عسكريا أوكرانيا.

العالم - روسيا

وحسب "سبوتنيك" قال كوناشينكوف: "استهدفت القوات المسلحة الروسية 975 هدفاً تابعا للقوات العسكرية الأوكرانية ومنها 23 مركز قيادة واتصالات وثلاث رادارات، بالإضافة إلى 31 منظومة صواريخ مضادة للطائرات من طراز "إس 300" و"أوسا" وأنظمة "بوك"و 48 محطة رادار وثماني طائرات مقاتلة وسبع طائرات عمودية، كما استطاعت القوات المسلحة الروسية إسقاط 11 طائرة مسيرة".

وأضاف كوناشينكوف قائلا: "ونجحت القوات العسكرية الروسية بتدمير 223 دبابة وعربة قتال مصفحة، و 28 طائرة مركونة و 39 منظومة إطلاق صواريخ مختلفة و 86 مدفع وهاون و 143 وحدة من الآليات العسكرية الخاصة".

وفي السياق نفسه، أشار كوناشينكوف إلى أن الدعم المباشر من القوات المسلحة الروسية ساهم بتقدم قوات جمهورية لوغانسك الشعبية على عمق 52 كيلومترا إضافيا.

كما أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية أن مئات الجنود وعشرات الألوية العسكرية التابعة للجيش الأوكراني قررت الاستسلام وإلقاء السلاح في العديد من المناطق والمدن الأوكرانية.

روابط ذات صلة

زيلينسكي يرفض اجراء مفاوضات مع موسكو في بيلاروسيا

فنلندا تعتزم إغلاق سمائها أمام الطائرات الروسية

أول تعليق أوكراني على العقوبات الغربية الجديدة ضد روسيا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

وفد روسي يصل بيلاروس وجاهز لإجراء محادثات مع الأوكرانيين

مصر تدرج 16 من قيادات 'الإخوان' في قوائم الإرهاب

شاهد..قمع الاحتلال لوقفة احتجاج فلسطينية في الضفة

الإمارات امتنعت عن إدانة الغزو الروسي لأوكرانيا

لوكاشينكو يؤكد إطلاق صواريخ من أراضي بيلاروس على مواقع أوكرانية

شاهد.. استمرار محاكمة متزعم جماعة "الأحوازية" الإرهابية في ايران