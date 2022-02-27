الأحد ٢٧ فبراير ٢٠٢٢
٠٩:٠٤ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد..قمع الاحتلال لوقفة احتجاج فلسطينية في الضفة

الأحد ٢٧ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٨:٤٨ بتوقيت غرينتش

أصيب ثلاثة مواطنين بجروح، والعشرات بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، صباح اليوم الأحد، خلال قمع قوات الاحتلال وقفة تضامنية مع أهالي قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس، في ظل استمرار الاعتداءات على القرية وأهاليها من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين.

العالم - فلسطين

وقال أمين سر حركة فتح في اللبن الشرقية رجا عويس، إن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وفعاليات نابلس واللبن الشرقية نظموا منذ الصباح الباكر وقفة على مدخل القرية، تضامنًا مع أهلها، ولتأمين وصول طلبة المدارس إلى مدارسهم، حيث استهدف المستوطنون وقوات الاحتلال، الطلبة، وأعاقوا العملية التدريسية خلال الأسبوع الماضي.

وتابع عويس: بعد ذلك، اقتحم أحد المستوطنين وبحماية قوات الاحتلال مدخل القرية، لكن النشطاء والأهالي طردوه، فتدخلت قوات الاحتلال لحمايته، وقمعت الوقفة، وأطلقت باتجاه المشاركين قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ما أدى لجرح 3 بعد إصابتهم بشكل مباشر بقنابل الصوت، والعشرات بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، وتمت معالجتهم ميدانيًا.

وشهد الأسبوع الماضي، اعتداءات يومية، على أهالي قرية اللبن الشرقية من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين، الذين يقتحمون مدخل القرية بحماية قوات الاحتلال ويؤدون صلوات تلمودية، ويتزامن ذلك مع اندلاع مواجهات ووقوع إصابات، فيما تعطلت العملية التدريسية في مدارس اللبن لمدة يوم، وأعاق الاحتلال وصول الطلبة طيلة الأسبوع الماضي.

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

نابلس..اندلاع مواجهات بين طلاب المدارس وجيش الاحتلال

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

وفد روسي يصل بيلاروس وجاهز لإجراء محادثات مع الأوكرانيين

مصر تدرج 16 من قيادات 'الإخوان' في قوائم الإرهاب

شاهد..قمع الاحتلال لوقفة احتجاج فلسطينية في الضفة

الإمارات امتنعت عن إدانة الغزو الروسي لأوكرانيا

لوكاشينكو يؤكد إطلاق صواريخ من أراضي بيلاروس على مواقع أوكرانية

شاهد.. استمرار محاكمة متزعم جماعة "الأحوازية" الإرهابية في ايران