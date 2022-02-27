شاهد..قمع الاحتلال لوقفة احتجاج فلسطينية في الضفة

العالم - فلسطين

وقال أمين سر حركة فتح في اللبن الشرقية رجا عويس، إن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وفعاليات نابلس واللبن الشرقية نظموا منذ الصباح الباكر وقفة على مدخل القرية، تضامنًا مع أهلها، ولتأمين وصول طلبة المدارس إلى مدارسهم، حيث استهدف المستوطنون وقوات الاحتلال، الطلبة، وأعاقوا العملية التدريسية خلال الأسبوع الماضي.

وتابع عويس: بعد ذلك، اقتحم أحد المستوطنين وبحماية قوات الاحتلال مدخل القرية، لكن النشطاء والأهالي طردوه، فتدخلت قوات الاحتلال لحمايته، وقمعت الوقفة، وأطلقت باتجاه المشاركين قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ما أدى لجرح 3 بعد إصابتهم بشكل مباشر بقنابل الصوت، والعشرات بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، وتمت معالجتهم ميدانيًا.

وشهد الأسبوع الماضي، اعتداءات يومية، على أهالي قرية اللبن الشرقية من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين، الذين يقتحمون مدخل القرية بحماية قوات الاحتلال ويؤدون صلوات تلمودية، ويتزامن ذلك مع اندلاع مواجهات ووقوع إصابات، فيما تعطلت العملية التدريسية في مدارس اللبن لمدة يوم، وأعاق الاحتلال وصول الطلبة طيلة الأسبوع الماضي.