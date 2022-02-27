تحليل سلوك بوتين حيال الازمة الاوكرانية

العالم - الخبر واعرابه

الخبر : في حين يستمر التقدم الروسي لليوم الرابع في أوكرانيا، يواصل الغرب والولايات المتحدة من خلال التركيز على التهديدات المختلفة، منع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من استمرار الهجمات .

الاعرب :

-يُظهر سلوك بوتين حيال الاحداث الاخيرة ان الرئيس الروسي البالغ من العمر 70 عاما لا يعير اية أهمية للتهديدات الأوروبية والغربية .

- يُظهر سلوك بوتين حيال الاحداث الاخيرة ان الخط الأحمر لبلاده هو اقتراب الناتو من حدود روسيا وبانه لن يدخر أي جهد لتجنب هذا التهديد.

- اظهرت الاضطرابات الأخيرة في كازاخستان وتواجد وانسحاب القوات الروسية في هذا البلد أن بوتين ، على عكس أسلافه في الاتحاد السوفيتي السابق، لا ينوي نشر القوات الروسية في المناطق المستهدفة ويكتفي فقط بالحفاظ والاطمئنان على نصرة تلك الدول لروسيا.

- يُظهر سلوك بوتين أنه لا يزال يحلم بجغرافيا روسيا القيصرية والاتحاد السوفيتي السابق، وأنه ينوي الحفاظ على بقاياهما واحياء الأراضي المفقودة في كلا النظامين، وبالطبع يقوم بهذه الخطوة باسلوب القرن الثاني والعشرين.

- من ناحية أخرى ، يبدو أن الغرب يحاول من جهة بلورة إجماع دولي ضد روسيا من خلال إيقاع روسيا في "فخ أوكرانيا" ، واحتواء اطماع وتطلعات بوتين من خلال استنزافها في أوكرانيا من جهة اخرى.

- فيما يخص الإجابة على ما إذا كان بوتين قد توصل بالفعل إلى استنتاج مفاده أن أوكرانيا هي فخ مخطط لروسيا ، يجب علينا أن ننتظر لنرى الخطوات التي ستتخذها روسيا خلال الأيام القادمة، لكن الامر المؤكد حتى الآن هو أن الغرب يتجنب وبكل حذر الدخول في حرب مباشرة مع روسيا . هذا في حين يكشف بوتين عن المراحل المختلفة لقرارته بشان اوكرانيا في اطار جديد وبشكل يومي.