اوكرانيا بين التأجيج الغربي والحصار الروسي

العالم – ما رأيكم

يقول كتاب سياسيون ان اصل المشكلة ليست بين روسيا واوكرانيا هي بين روسيا والولايات المتحدة الامريكية لانها القاعدة لحلف شمال الاطلسي.

ويوضح الكتاب السياسيون انه على الرغم من وجود اتفاق على الحد الادني بين الولايات المتحدة وبعض الدول الاوروبية الا ان هناك خلفات بينهما لان اوروبا مرتبطة بالغاز والطاقة الروسية وليس من مصلحتها الدخول في حرب من اجل اوكرانيا.

ويؤكد الكُتاب ان عدم رغبة وقدرة امريكا على الدخول في حرب مع روسيا دفعها لايجاد حل بديل في محاولة تطويقها بعقوبات اقتصادية.

ويشدد الكتاب السياسيون على ان دخول روسيا الى اوكرانيا كان هو الانجاز الاول في انتصار واضح وان كييف سوف تسقط لا محالة.

ويعتبر اساتذة في السياسة ان من يؤجج الحرب هما دولتين فقط امريكا وبريطانيا.

ويؤكدون ان سبب تأجيج الازمة الاوكرانية هو توقيف النمو الاقتصادي لروسيا والنمو العسكري والهدف الاهم وقف تخض خط غاز الشمال 2.

ويشير اساتذة في السياسة الى ان هذا الخط له غاية سياسية اكثر مما هو ذو غاية اقتصادية لان روسيا تريد ان تسيطر على الغاز في اوروبا.

ويوضحون ان الهدف من تأجيج الازمة هو وقف النمو الاقتصادي الروسي من خلال العقوبات او ان يقبل بوتين بالتدخل الامريكي وتطويعها لاوكرانيا عسكريا.

ويشدد اساتذة في السياسة ان ما اشعل الحرب هو كلمة الرئيس الاوكراني بانه يريد ان يصبح دولة نووية لان عندها ستستطيع ان تنتج ما يسمى بالقنبلة القذرة مما يهدد روسيا.

من جهة اخرى، يؤكد باحثون سياسون ان انتصار روسيا على اوكرانيا كما هو المتوقع سيحدث تغيير جيوسياسي واسع وهي ان الكثير من الدول الاوروبية الحلفاء للولايات المتحدة الامريكية يشعرون ان واشنطن خذلتهم ولم تقدم لهم المساعدة مما سيؤثر على تلك التحالفات وسيخلق معادلة جديدة.

ما رأيكم:

كيف يبدو اليوم الثالث للعملية العسكرية في اوكرانيا مع اشتداد الحصار على كييف؟

ما مصير الخطوط الدبلوماسية لوقف المعارك بعد فشل مجلس الامن بتمرير قراره؟

ماذا يعني رفض الرئيس الاوكراني عرضا امريكيا لاخراجه وطلب المزيد من الاسلحة؟

هل انتصار موسكو في هذه المعركة سيتسبب حتما في تغييرات جيوسياسية اوروبية واسعة؟