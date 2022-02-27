شاهد.. باحث: القوات الأوكرانية تحاول صد الهجمات الروسية على خاركوف وكييف

العالم - خاص العالم

وأضاف رمضان خلال تغطية خاصة لقناة العالم الإخبارية حول العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا أن القوات الروسية تحاول تدمير البني التحتية مثل محطات الوقود ومناطق الذخيرة والدفاعات كما قالمت القوات الروسية بتدمير محطة وقود استراتيجية على بعد 20 كلم من العاصمة الأوكرانية كييف.

وتابع رمضان أن القوات الروسية تمكنت من السيطرة على اجزاء من مدينة خاركوف شمال شرقي البلاد وسط محاولة للقوات الأوكرانية صد الهجمات الروسية التي تسعى للسيطرة على هذه المدينة الإستراتيجية لكي تكون هذه المدينة منطلقاً للهجوم على العاصمة كييف.

وأوضح رمضان أن السيطرة على العاصمة الأوكرانية كييف تحظى بأهمية سياسية اكثر من العسكرية حيث في حال سيطرة القوات الروسية عليها ستكون بيد موسكو أوراق لإجبار السلطة على التنازل وتوقيع ما يسمى بوثيقة الإستسلام ولهذا السبب هناك دفاع شرس عن العاصمة كييف من قبل القوات الأوكرانية.

للمزيد من التفاصيل شاهدوا الفيديو المرفق ..