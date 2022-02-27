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أوكرانيا تستخدم مسيّرات تركية في حربها ضد روسيا

الأحد ٢٧ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٩:٣٨ بتوقيت غرينتش

أعلن قائد الجيش الأوكراني أن القوات الأوكرانية استهدفت رتلا عسكريا للقوات الروسية بطائرات مسيرة تركية من طراز "بيرقدار 2" في ضواحي مدينة خيرسون.

العالم - أوروبا

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