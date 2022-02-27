تركيا تلعب على الحبلين الروسي والاوروبي بازمة اوكرانيا

العالم – خاص بالعالم

ويعتقد الباحث في العلاقات الدولية ان تركيا تميل الى ابتزاز كل من روسيا والاتحاد الاوروبي بنفس الوقت من خلال سيطرتها على مضائق البوسفور والدردنيل الحيوية بالنسبة الى روسيا.

واضاف عبدو اللقيس ان الرئيس التركي يريد ابتزاز الاتحاد الاوروبي والضغط عليه باخذ مقابل اذا ما اغلق هذه المضائق امام روسيا.

واشار الباحث في العلاقات الدولية الى ان الجانب الروسي هو الاقوى في هذه المرحلة اذ انه يستطيع في حال اغلاق هذه المضائق ان يفتحها بالقوة والقوات التركية لن تستطيع الصمود امامه.

واكد عبدو اللقيس ان الخاسر في هذه المرحلة اذا ما توتر الموضوع اكثر الجانب الروسي لكنه سيضبط نفسه بعدها وستقع خسائر هائلة كما توعد بوتين كل من يتدخل بانه سيشهد دمارا لم يشهده في تاريخه.

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