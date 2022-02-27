الأحد ٢٧ فبراير ٢٠٢٢
١٠:٣٢ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد .. لماذا لجأت روسيا الى الخيار العسكري في ازمتها مع أوكرانيا؟

الأحد ٢٧ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٩:٥٩ بتوقيت غرينتش

قال المحلل السياسي حسام طالب أن هناك تشابه بين ما جرى خلال الأزمة الصاروخية بين الإتحاد السوفيتي والولايات المتحدة في الستينيات وما يحصل اليوم في أوكرانيا من حيث تصارع الدول العظمى لكن من ناحية الأمن القومي الصواريخ الروسية لم تكن تهدد الأمن القومي الامريكي بل كانت لحماية الدولة الكوبية من الإحتلال الأمريكي لكن ما يحصل اليوم في أوكرانيا هو تمدد الناتو في شرق اوروبا ودول البالكان ومحيط روسيا بشكل عام هو توسع يهدد الأمن القومي الروسي.

العالم - خاص العالم

وأضاف طالب خلال تغطية خاصة لقناة العالم حول العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا أن معركة روسيا اليوم هي معركة الوجود كما تحدث الرئيس الروسي بوتين وهي معركة مصيرية اجبرت عليها روسيا حيث لم ترغب روسيا بهذه المعركة لذلك صبرت على حكومة النازيين الإنقلابيين لمدة 8 سنوات رغم عدم التزامهم بالإتفاقيات مثل اتفاق مينسك ورغم تسلحهم بشكل كبير جدا ونشر صواريخ في أوكرانيا التي تهدد الأمن القومي الروسي.

وأكد طالب على أن روسيا اضطرت باللجوء الى خيار العسكري بعدما اقتربت اوكرانيا من إمتلاك أسلحة نووية على الرغم من أن الغرب يحارب إيران لمنع تطوير مفاعلها النووية لكنه يدعم حصول اوكرانيا على القنبلة النووية.

للمزيد من التفاصيل شاهدوا الفيديو المرفق ..

روابط ذات صلة

تركيا تلعب على الحبلين الروسي والاوروبي بازمة اوكرانيا

شاهد.. طفل فلسطيني ضحية آلة القتل الصهيونية

اوكرانيا بين التأجيج الغربي والحصار الروسي

شاهد.. رواد مواقع التواصل الإجتماعي يتحدثون عن الحرب في أوكرانيا

بالفيديو.. واشنطن تستغل اوكرانيا في تطويق الدب الروسي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الكشف عن المهلة التي أعطتها روسيا للوفد الأوكراني للرد بشأن المفاوضات

مسؤولة أممية في ليبيا تطالب الأطراف بوضع حد للعنف والتحريض

الادميرال إيراني: القوى الاجنبية تحاول الايحاء بعجز دول المنطقة

شاهد .. لماذا لجأت روسيا الى الخيار العسكري في ازمتها مع أوكرانيا؟

تدشين حملة 'إعصار اليمن' في محافظة 'المحويت'

'فوضى الخبز' تهدد بلدان عربية بسبب تصعيد روسيا وأوكرانيا