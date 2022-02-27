شاهد .. لماذا لجأت روسيا الى الخيار العسكري في ازمتها مع أوكرانيا؟

العالم - خاص العالم

وأضاف طالب خلال تغطية خاصة لقناة العالم حول العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا أن معركة روسيا اليوم هي معركة الوجود كما تحدث الرئيس الروسي بوتين وهي معركة مصيرية اجبرت عليها روسيا حيث لم ترغب روسيا بهذه المعركة لذلك صبرت على حكومة النازيين الإنقلابيين لمدة 8 سنوات رغم عدم التزامهم بالإتفاقيات مثل اتفاق مينسك ورغم تسلحهم بشكل كبير جدا ونشر صواريخ في أوكرانيا التي تهدد الأمن القومي الروسي.

وأكد طالب على أن روسيا اضطرت باللجوء الى خيار العسكري بعدما اقتربت اوكرانيا من إمتلاك أسلحة نووية على الرغم من أن الغرب يحارب إيران لمنع تطوير مفاعلها النووية لكنه يدعم حصول اوكرانيا على القنبلة النووية.

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