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مسؤولة أممية في ليبيا تطالب الأطراف بوضع حد للعنف والتحريض

مسؤولة أممية في ليبيا تطالب الأطراف بوضع حد للعنف والتحريض
الأحد ٢٧ فبراير ٢٠٢٢ - ١٠:٠٧ بتوقيت غرينتش

طالبت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني وليامز، جميع الأطراف بالامتناع عن استخدام العنف، ووضع حد للعنف وخطاب الكراهية والتحريض.

العالم - ليبيا

جاء ذلك خلال لقائها يوم السبت مع مجموعة من المشاركين في لقاء صناع السلام – ليبيا الذي عقد بتونس، حيث ثمّنت المستشارة الأممية نتائج اجتماع مجموعة من صانعي السلام في الاتحاد الأوروبي، والتي شهدت تقديم الخيارات لمعالجة الأزمة السياسية الجارية في ليبيا، والدعوة لإعادة العملية الانتخابية على أساس ثابت وشامل وشفاف وتوافقي.

وأوضحت وليامز - عبر حسابها على موقع "تويتر"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الليبية (وال) - إلى أن "أنها ناقشت مع المجموعة الحاجة إلى مضاعفة الجهود لتعزيز المصالحة الوطنية".

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