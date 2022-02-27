مسؤولة أممية في ليبيا تطالب الأطراف بوضع حد للعنف والتحريض

العالم - ليبيا

جاء ذلك خلال لقائها يوم السبت مع مجموعة من المشاركين في لقاء صناع السلام – ليبيا الذي عقد بتونس، حيث ثمّنت المستشارة الأممية نتائج اجتماع مجموعة من صانعي السلام في الاتحاد الأوروبي، والتي شهدت تقديم الخيارات لمعالجة الأزمة السياسية الجارية في ليبيا، والدعوة لإعادة العملية الانتخابية على أساس ثابت وشامل وشفاف وتوافقي.

وأوضحت وليامز - عبر حسابها على موقع "تويتر"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الليبية (وال) - إلى أن "أنها ناقشت مع المجموعة الحاجة إلى مضاعفة الجهود لتعزيز المصالحة الوطنية".