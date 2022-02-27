العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

العالم- هاشتاغ

في ملف هاشتاغ الأول حصل ما كان يخشاه العالم. عملية عسكرية روسية في الاراضي الاوكرانية، بعد توترات امتدت لسنوات على خلفية محاولات الولايات المتحدة والغرب ضم اوكرانيا الى حلف النيتو، وهو ما وجدت فيه روسيا تهديدا استراتيجيا لها. فهل بدأت الحرب العالمية الثالثة.

في ملف هاشتاغ الثاني لا يبدو ان انعكاسات المعارك في اوكرانيا منحصرة داخل الحدود الاكرانية ولا حتى اوروبا، لاسيما سياسيا. فهذه الانعكاسات وصلت الى لبنان، حيث ادى بيان اصدرته وزارة الخارجية اللبنانية حول المعارك الى اثارة جدل وانتقادات للوزارة بعد ان طلبت من موسكو وقف ما اسمته اجتياح اوكرانيا.

في ملف هاشتاغ الثالث انعكاسات الازمة الاوكرانية طالت الطلاب الاجانب الذي يدرسون في اوكرانيا. ومن هؤلاء الطلاب المصريون الذين ارسلوا رسائل استغاثة لاخراجهم من البلاد في ظل ما اسموه تقاعسا من قبل السلطات المصرية المختصة. ناشطون مصريون في اوكرانيا نشروا فيديو لطلاب مصريين لجأوا إلى محطات المترو هربا من القصف.

في ملف هاشتاغ الرابع بينما العالم مشغول بالحرب في اوكرانيا، يواصل كيان الاحتلال الاسرائيلي جرائمه بحق الفلسطينيين. هذه المرة الضحية الفتى محمد رزق صلاح الذي استشهد برصاص جنود الاحتلال خلال مواجهات في بلدة الخضر جنوبي بيت لحم، حيث تركه جنود الاحتلال لساعات وهو ينزف حتى استشهاده. فيديو من احد المنازل القريبة اظهر اللحظات الاولى للجريمة