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الكشف عن المهلة التي أعطتها روسيا للوفد الأوكراني للرد بشأن المفاوضات

الكشف عن المهلة التي أعطتها روسيا للوفد الأوكراني للرد بشأن المفاوضات
الأحد ٢٧ فبراير ٢٠٢٢ - ١٠:٠٩ بتوقيت غرينتش

قال رئيس الوفد الروسي المفاوض، فلاديمير ميدينسكي، إن ممثلي روسيا سينتظرون رد أوكرانيا على الاجتماع في غوميل حتى الساعة 15:00.

العالم - روسيا

وأضاف: "نقترح بهدوء ما يلي: حتى الساعة 15:00، نحن هنا وننتظر رد الجانب الأوكراني لتأكيد قرارهم الخاص بالمفاوضات في غوميل. بمجرد استلامنا هذا التأكيد، سننتقل على الفور إلى هناك ونلتقي بزملائنا في المفاوضات".

وأضاف: "نحن من أجل السلام. في حالة رفض التفاوض ستكون المسؤولية كاملة عن إراقة الدماء على الجانب الأوكراني. لكننا هنا حتى الساعة 15:00 في انتظار الرد من الجانب الأوكراني".

بالإضافة إلى ميدينسكي، يضم الوفد مسؤولين رفيعي المستوى على مستوى نواب وزير الدفاع ووزارة الخارجية والسفير الروسي في بيلاروسيا بوريس غريزلوف ورئيس اللجنة الدولية لمجلس دوما الدولة ليونيد سلوتسكي.

في وقت سابق اليوم وصل المفاوضون الروس إلى بيلاروسيا. بدوره، رفض رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي مشاركة ممثلي كييف في المفاوضات في بيلاروسيا.

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الكشف عن المهلة التي أعطتها روسيا للوفد الأوكراني للرد بشأن المفاوضات

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