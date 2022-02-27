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شاهد.. صحفي: هدف العملية الروسية في أوكرانيا هو تأمين المدن الكبرى ونزع سلاح المجموعات المتطرفة

الأحد ٢٧ فبراير ٢٠٢٢ - ١٠:٣٧ بتوقيت غرينتش

قال الصحفي احمد الحاج علي أن التطور الدراماتيكي الحاصل في ملف اوكرانيا هو أمر متوقع حيث كان هناك تمهل من القيادة الميدانية الروسية لإعطاء فرصة لبعض مجموعات النازية التي قد تشكل خطراً على هذه العملية مضيفاً أن الاولوية الأساسية لهذه العملية هي تأمين المدن الكبرى ونزع هذا السلاح الذي يشكل خطراً على الأمن القومي الروسي.

العالم - خاص العالم

وأضاف الحاج علي خلال تغطية خاصة لقناة العالم الإخبارية حول العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا أن مدينة خاركوف هي اكبر مدينة في اوكرانيا حيث تم تامين محيطها بشكل كامل منذ يوم الأمس لكن قرار التدخل بهذه المدينة التي يتقن سكانها اللغة الروسية لم يتخذ بعد لأن هناك تعويل روسي على القوات المسلحة الأوكرانية التي تعاملت مع القوات الروسية بإيجابية في تخفيف حدة الإصطدام بين الطرفين.

وتابع الحاج علي أنه من المتوقع وجود مقاومة شعبية في العاصمة الأوكرانية كييف بفعل توزيع السلاح بكميات كبيرة جدا على الناس بشكل عشوائي ووجود مجموعات متطرفة نازية التي تتحصن قرب بعض الأبنية السكنية والخدماتية وهذا الأمر يشكل عائقاً أمام تقدم القوات المسلحة الروسية.

للمزيد من التفاصيل شاهدوا الفيديو المرفق ..

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