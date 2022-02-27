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انفوغرافيك..ردود الافعال الدولية حيال العملية العسكرية الروسية في اوكرانيا

انفوغرافيك..ردود الافعال الدولية حيال العملية العسكرية الروسية في اوكرانيا
الأحد ٢٧ فبراير ٢٠٢٢ - ١١:١٠ بتوقيت غرينتش

تواصل القوات الروسية لليوم الرابع عملياتها العسكرية في اوكرانيا وسط تصعيد غير مسبوق للعقوبات الغربية ضد روسيا مع التركيز على قطاعها المالي.

العالم - انفوغرافيك

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