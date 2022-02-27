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بمناسبة الذكرى السنوية للشهيد القائد السيد 'حسين بدرالدين الحوثي'..

السيد عبد الملك الحوثي يلقي كلمة عصر اليوم

السيد عبد الملك الحوثي يلقي كلمة عصر اليوم
الأحد ٢٧ فبراير ٢٠٢٢ - ١١:١٣ بتوقيت غرينتش

سيلقي قائد حركة أنصارالله اليمنية السيد "عبدالملك بدرالدين الحوثي"، في تمام الساعة الرابعة من عصر اليوم الأحد، كلمة بمناسبة الذكرى السنوية للشهيد القائد السيد "حسين بدرالدين الحوثي".

العالم - اليمن

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