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بوريل يعرض على مجلس الاتحاد الأوروبي تمويل إمداد أوكرانيا بالأسلحة الفتاكة والوقود

بوريل يعرض على مجلس الاتحاد الأوروبي تمويل إمداد أوكرانيا بالأسلحة الفتاكة والوقود
الأحد ٢٧ فبراير ٢٠٢٢ - ١١:١٤ بتوقيت غرينتش

أفادت وكالة "تاس" بأن رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل سيعرض على مجلس الاتحاد الأوروبي تمويل إمداد أوكرانيا بالأسلحة الفتاكة والوقود.

العالم - أوروبا

يتبع..

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بوريل يعرض على مجلس الاتحاد الأوروبي تمويل إمداد أوكرانيا بالأسلحة الفتاكة والوقود