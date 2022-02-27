شاهد .. آخر التطورات الميدانية لعملية الجيش الروسي في أوكرانيا في يومها الرابع

العالم - أوروبا

رعيد الحرب يضرب ليل كييف، وصفرات الانذار عزفت انغام الموت، الساعات الماضية كانت الأعنف في العاصمة منذ بدء العمليات الروسية قبل اربعة ايام، وتحولت الى معارك واشتباكات بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة في الجبهتين الشمالية والغربية للعاصمة

خطة الروس بدأت تضح أكثر فأكثر في محاصرة كييف، فكان مطار فاسيلكيف العسكري الذي يبعد حوالي ثلاثين كيلو مترا عن جنوب العاصمة الهدف الابرز لهم.

غزارة النيران حولت الليل الى نهار، ومخازن الوقود القريبة في فاسيلكيف تحولت الى اثر بعد عين .

محور العمليات الاخر في كييف كان على الضفة اليمنى من نهر دنيبر بالقرب من وزارة البنية التحتية، أي على بعد نحو خمسة كيلومترات من بناء الحكومة الأوكرانية،

وسائل إعلام أوكرانية نقلت مشاهد المعارك والاشتباكات داخل العاصمة، لتؤكد السلطات بعدها أن هذه الاشتباكات الليلة كانت مع من وصفتهم بالجماعات التخريبية .

أما في شرق اوكرانيا وبالتحديد في مدينة خاركيف، فما إن زال الظلام حتى انقشعت حقيقة دخول القوات الروسية الى قلب المدينة، بعد ثلاثة ايام من المعارك الشرسة، لكن الاوكرانيون يقولون انهم لم يستسلموا والمعارك لا زالت مستمرة في شوارع خاركيف،التي تعتبر ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا من حيث المساحة والسكان ، وهي العاصمة القديمة، وأكبر مركز صناعي وثقافي وعلمي في البلاد.



المشهد في الجبهة الجنوبية لم يكن مختلفا كثيرا عن الشرقية والشمالية، فالقوات الروسية تمكنت من تطويق مدينتي خيرسون وبيرديانسك بالكامل وسيطرت على بلدة هينيشيسك ومطار بالقرب من خيرسون حسبما اعلنت وزارة الدفاع الروسية، التي أصدرت أوامرها لجميع قواتها بالهجوم على جميع المحاور.