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دفع الغرب ضم كييف لحلف الناتو مخالفا للاتفاقيات مع روسيا

الأحد ٢٧ فبراير ٢٠٢٢ - ١١:٠٤ بتوقيت غرينتش

قال المستشار السابق في الحكومة السورية احمد منير، ان الرئيس الروسي رجل استخبارات اعد كل حساباته لأي موقف يأتي في المستقبل.

العالم – خاص بالعالم

واكد المستشار السابق في الحكومة السورية ان الاقدام على هكذا خطوة لا يمكن ان تكون عبثية وكانت هناك كثيرة وطويلة مع امريكا واوروبا حول موضوع اتفاقيات امن روسيا.

واشار احمد منير الى ان امريكا والحلف الاطلسي تجاهلا تلك الاتفاقيات و ارادا الدخول من خلال اوكرانيا كخاصرة للدولة الروسية وتهديد لامن روسيا من خلال صواريخ ونشر قواعد عسكرية وصاروخية.

وتابع المستشار السابق في الحكومة السورية ان من ضمن الاتفاقية الا تدخل اوكرانيا الى الحلف الاطلسي لجعلها منصة ونقطة انطلاق لمشاريعهم.

واكد احمد منير ان خطوة اعتراف بوتين باستقلالية دوينتسك ولوهانسك لتأمين امن بلاده.

المزيد من التفاصيل بالفيديو المرفق...

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