شاهد..موسكو تدعو أوكرانيا للحوار وزلينسكي يرفض الحوار في بيلاروسيا

العالم - الأزمة الأوكرانية

قطار الحوار بين موسكو وكييف لايزال متوقفا رغم اعلان الطرفيين رغبتهم الفورية في انطلاق مفاوضات بين الجانببين لحل الازمة الحالية التي تحولت الى حرب شاملة، روسيا جددت دعوتها لاوكرانيا للحوار والجلوس الى طاولة المفاوضات للحديث حول الازمة وايجاد حلول للحرب القائمة لكنها تشترط ان يكون هذا الحوار في دولة بلاروسيا واتهمت موسكو سابقا الرئيس الاوكراني دميتري بيسكوف بعرقلة هذا الحور وقالت انها اعطت الاوامر للجيش الروسي بمواصلة هجومة على عدة محاور.



المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف جدد اليوم رغبة بلاده في انطلاق المفاوضات وقال بأن وفدا روسيا وصل إلى بيلاروسيا لإجراء محادثات مع الأوكرانيين وأضاف أن الوفد ضم ممثلين عن وزارة الخارجية ووزارة الدفاع وإدارات أخرى، بما فيها إدارة الرئاسة مضيفا ان موسكو سوف تكون مستعدة لخوض هذه المفاوضات في مدينة غوميل الحدودية بين اوكرانيا وبيلاروسيا.



في المقابل قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي ان المفاوضات في مينسك كان من الممكن عقدها لو لم تهاجم اوكرانيا من بلاروسيا مضيفا ان بلاده منفتحه على الحوار في اي ماكن اخر في اشاره الى رفضه القاطع الدعوة الروسية للحوار في بيلاروسيا.

وكان زيلينسكي قد اعلن إن الرئيسين الأذري إلهام علييف والتركي رجب طيب أردوغان قد اقترحا رعاية مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا وقال ان كييف ترحب بهذا العرض والمبادرة وان بلاده تقترح التفاوض مع روسيا في اسطنبول أو وارسو أو باكو أو بودابست بدلا من بيلاروسيا باعتبارها طرفا في الحرب داعيا بيلاروسيا ان تكون نفس الدولة الآمنة التي يعرفها وأن تتخذ قراراها بمعزل عن روسيا حسب تعبيره.

هذا بينما اتهم الرئيس البيلاروسي الكساندر لوكاشنكو المسوؤلين الأوكرانيين بالكذب حول تطورات الميدانية ودعا كييف بالقبول بالدعوة الروسية بالمفاوضات مضيفاً أن عليهم أن يقبلوا الحوار مع روسیا قبل ان تفقد كييف كيانها السياسي.