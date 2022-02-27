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الرئيس الأوكراني يقول إن بلاده قدمت دعوى لمحكمة العدل الدولية ضد روسيا

الأحد ٢٧ فبراير ٢٠٢٢ - ١١:٥٥ بتوقيت غرينتش

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