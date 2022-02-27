الأحد ٢٧ فبراير ٢٠٢٢
١٢:٤٤ GMT
فارسی
البث المباشر

رويترز: الرئيس الاوكراني يجري اتصالا هاتفيا مع رئيس بيلاروسيا

الأحد ٢٧ فبراير ٢٠٢٢ - ١٢:٠٠ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.. ما الذي يحول دون حسم موسكو المعركة الميدانية في اوكرانيا؟

بالفيديو.. استمرار نزوح آلاف الأوكرانيين الى دول الجوار للاتحاد الاوروبي

بالفيديو.. حقيقة خطف الأطفال من أهلهم في السويد

العتبة الكاظمية: عدد زائري الإمام الكاظم (ع) تجاوز الـ10 ملايين

الصحة الايرانية: 241 وفاة ونحو 9 الف اصابة جديدة بكورونا

اجتماع طويل بين الحكومة ورجال الأعمال السوريين.. ما الذي تمخض عنه؟