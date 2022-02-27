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القوات التركية تقصف بالمدفعية قرى بريف تل تمر غرب الحسكة

القوات التركية تقصف بالمدفعية قرى بريف تل تمر غرب الحسكة
الأحد ٢٧ فبراير ٢٠٢٢ - ٠١:٥٣ بتوقيت غرينتش

أصيب عدد من المدنيين في عدوان نفذته القوات التركية والجماعات المسلحة التي تدعمها بقذائف المدفعية على قرى بريف تل تمر شمال غرب الحسكة في سوريا.

العالم - سوريا

وذكرت مصادر محلية لسانا أن اعتداء بالمدفعية الثقيلة من القوات التركية والجماعات المسلحة التي تدعمها طال الاحياء السكنية ومنازل المواطنين في قرى تل شنان والدردارة وام الخير بريف تل تمر شمال غرب الحسكة وتسبب بإصابة عدد من المدنيين بجروح متفاوتة.

وبينت المصادر أن العدوان ادى أيضا الى وقوع أضرار كبيرة في منازل الأهالي والممتلكات العامة والخاصة وحالة من الهلع لدى المواطنين الذين اضطروا إلى الاختباء بالأقبية.

وتواصل القوات التركية والجماعات المسلحة التي تدعمها اعتداءاتها بالمدفعية والقذائف الصاروخية على القرى والبلدات الآمنة في ناحيتي رأس العين وتل تمر وبلدة أبو راسين بالريف الشمالي والشمالي الغربي ما أدى خلال الفترة السابقة إلى ارتقاء شهداء ووقوع إصابات في صفوف المدنيين وأضرار مادية كبيرة في المنازل والممتلكات.

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