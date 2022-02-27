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الوفد الروسي: أوكرانيا وافقت على إجراء محادثات ونتوجه إلى مكان الاجتماع

الوفد الروسي: أوكرانيا وافقت على إجراء محادثات ونتوجه إلى مكان الاجتماع
الأحد ٢٧ فبراير ٢٠٢٢ - ١٢:٥٧ بتوقيت غرينتش

أعلن فلاديمير ميدينسكي رئيس الوفد الروسي في المفاوضات المرتقبة مع أوكرانيا بمدينة غوميل البيلاروسية أن كييف وافقت على عقد الاجتماع وأن الوفد الروسي ينطلق إلى مكان إجرائه.

العالم - روسيا

وأعلن رئيس الوفد الروسي في المفاوضات المرتقبة مع أوكرانيا بمدينة غوميل البيلاروسية، أنه سينتظر وصول الوفد الأوكراني حتى الساعة الثالثة بعد الظهر اليوم فقط.

وقال ميدينسكي، وهو مساعد الرئيس الروسي، في تصريح للحصفيين: "نقترح بهدوء ما يلي: حتى الساعة الثالثة سنظل هنا وننتظر رد الجانب الأوكراني لتأكيد قرارهم الخاص بالذهاب للمفاوضات في غوميل. وبعد تلقينا هذا التأكيد، نتقدم على الفور إلى مكان المفاوضات ولنلتقي زملاءنا المفاوضين (الأوكرانيين)".

واضاف: "نحن من أنصار السلام. في حال رفض التفاوض، سيتحمل الجانب الأوكراني كامل المسؤولية عن إراقة الدماء. لكننا هنا حتى الساعة 15:00 (بالتوقيت المحلي وهي الساعة 12 بتوقيت غرينيتش) في انتظار رد من الجانب الأوكراني".

بالإضافة إلى ميدينسكي، يضم الوفد الروسي، الذي وصل في وقت سابق إلى العاصمة البيلاروسية مينسك، مسؤولين على مستوى نواب وزيري الدفاع والخارجية والسفير الروسي في بيلاروس بوريس غريزلوف ورئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس دوما (النواب) الروسي ليونيد سلوتسكي.

من جهته، قال ميخائيل بودولاك، مستشار الرئيس الأوكراني، إن الوفد الروسي وصل إلى غوميل لإجراء محادثات مع علمه أن "هذا الأمر لا طائل من ورائه".

وفي وقت سابق اليوم قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إن أراضي بيلاروس لا تصلح منصة للمحادثات مع موسكو، بسبب "أعمال عدائية" صادرة عن مينسك.

وقال الناطق باسم الرئاسة الأوكرانية سيرغي نيكيفوروف إن الوفد الأوكراني لن يحضر إلى غوميل وإن كييف ترفض "الشروط المسبقة التي طرحتها روسيا".

مع ذلك، أكد المسؤول الأوكراني استعداد بلاده للتفاوض في "أرض محايدة"، وخص بالذكر في هذا الصدد باكو واسطنبول ووارسو وفيينا كخيارات محتملة.

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الوفد الروسي: أوكرانيا وافقت على إجراء محادثات ونتوجه إلى مكان الاجتماع

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