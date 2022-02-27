قوات الردع الإستراتيجي الروسية في حالة تأهب .. ماذا بعد؟

العالم - خاص بالعالم

وجاءت أوامر الرئيس الروسي خلال اجتماعه مع وزير الدفاع سيرغي شويغو ورئيس الأركان العامة فاليري غيراسيموف. وشدد بوتين على أن هذه الخطوة تأتي ردا على مسؤولي الغرب وتصريحاتهم ضد روسيا.



وأكد الرئيس بوتين:"'لم يكتفوا باتخاذ خطوات عدائية اقتصادية وحسب، بل أدلى مسؤولوهم في حلف الناتو بتصريحات عدوانية ضد روسيا".



في ثان كبرى المدن الاوكرانية خاركيف شمال شرقي البلاد، دارت معارك طاحنة بين القوات الروسية والاوكرانية، فبعد ساعات من اعلان سلطات خاركيف دخول قوات روسية الى المدينة واقتحام مركبات روسية شوارع المدينة، أعلن المسؤول المحلي في خاركيف أوليغ سينيغوبوف خاركيف عادت إلى سيطرة القوات الأوكرانية.



وقال سينيغوبوف ان خاركيف اصبحت تحت السيطرة التامة للقوات الاوكرانية، مؤكدا أن عملية طرد الروس من المدينة جارية، واشار الى ان القوات الروسية محبطة جدا وان جنوده تخلوا عن مركباتهم ومجموعات من الجنود استسلموا للجيش الأوكراني.



الجيش الروسي من جهته اعلن أنه يحاصر بالكامل مدينتي خيرسون وبيرديانسك الرئيسيتين في جنوب أوكرانيا، وقالت وزارة الدفاع الروسية أنه تمت السيطرة أيضا على مدينة غونيتشيسك ومطار تشيرنوبايفكا قرب خيرسون.

واضافت أن القوات الروسية اسقطت ثماني طائرات مقاتلة أوكرانية و7 مروحيات و11طائرة بدون طيار إضافة إلى صاروخين تكتيكيين من طراز 'توشاكا يو'.



وقال مصدر في ممثلية جمهورية لوغانسك ان النيران اشتعلت بحوالي مائتي طن من وقود الديزل نتيجة انفجار في مستودع نفط بمدينة روفينكي في جمهورية لوغانسك، مشيرا الى إن سبب الانفجار، هو إصابته بصاروخ أوكراني.

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