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كييف توافق على إجراء محادثات مع موسكو عند الحدود مع بيلاروس

الأحد ٢٧ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٧ بتوقيت غرينتش

رفض ثم قبول للتفاوض؛ أعلنت الرئاسة الأوكرانية موافقتها على إجراء المحادثات مع موسكو ستعقد على الحدود بين روسيا البيضاء وأوكرانيا قرب محطة تشيرنوبيل في مدينة بريبيات.

العالم - خاص بالعالم

مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قال ان المحادثات، وهي الأولى منذ أن بدأت روسيا غزوا واسع النطاق لأوكرانيا الأسبوع الماضي، ستعقد دون شروط مسبقة وأنها نتيجة مكالمة هاتفية بين زيلينسكي ورئيس روسيا البيضاء ألكسندر لوكاشينكو.

وكان زيلينسكي قد رفض في وقت سابق إجراء مفاوضات مع موسكو في أراضي بيلاروس، معتبرا أنها لا تصلح منصة لمثل هذه المحادثات بسبب ما وصفها بالأعمال العدائية الصادرة عن مينسك.

من جانبه، أكد الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن الاجتماع سيعقد في منطقة غوميل في بيلاروس بدون إعطاء تفاصيل إضافية. وتتشارك هذه المنطقة حدودا مع منطقة بريبيات.

ولم تحدد الرئاسة الأوكرانية موعد هذه المحادثات، لكن روسيا قالت إنها ستجرى الأحد. وبحسب الرئيس فلاديمير بوتين، فإن وفدا روسيا موجود حاليا في غوميل.

وأشارت الرئاسية الأوكرانية إلى أن الرئيس ألكسندر لوكاشنكو أكد لنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن 'الطائرات والمروحيات والصواريخ (الروسية) المنتشرة على أراضي بيلاروس ستبقى في مكانها أثناء وصول الوفد الأوكراني ومغادرته وأيضا أثناء المحادثات'.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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