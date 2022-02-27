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السيد الحوثي: حزب الله مقاومة حققت انتصارات عظيمة للأمة كلها وحفظت ماء وجه الأمة في صراعها مع العدو الإسرائيلي

الأحد ٢٧ فبراير ٢٠٢٢ - ٠١:١٧ بتوقيت غرينتش

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