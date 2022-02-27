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السيد الحوثي: الإعلام المعادي يحاول تشويه صورة الفلسطينيين

السيد الحوثي: الإعلام المعادي يحاول تشويه صورة الفلسطينيين
الأحد ٢٧ فبراير ٢٠٢٢ - ٠١:٢٠ بتوقيت غرينتش

أكد قائد حركة أنصار الله في اليمن السيد عبدالملك الحوثي أن الإعلام المعادي والمطبع مع الكيان الاسرائيلي يحاول تشويه صورة الشعب الفلسطيني ومجاهديه وبأنهم يعملون لصالح ايران وليسوا أصحاب قضية.

العالم - اليمن

وقال السيد الحوثي في كلمة له بمناسبة الذكرى السنوية للشهيد السيد حسين بدر الدين الحوثي، إن ما عاناه الشهيد حسين بدر الدين الحوثي نجد صورته اليوم في واقع امتنا الاسلامية وما تواجهه المقاومة.

واضاف أن محاولات التطبيع تحاول ان تقدم العدو الصهيوني على انه صديق، وان المطبعون مع العدو الصهيوني يحاولون تقديم صورة مشوهة عن المقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني.

وأشار السيد الحوثي الى أن المطبعين يتنكرون لكل الحقائق الواضحة بأن العدو الصهيوني يرتكب كل الحرمات، وبأن الأنظمة العميلة في داخل الامة تتبنى التوجه السلبي المتنكر للبديهيات والثوابت.

وتابع: الإعلام المعادي يحاول تشويه صورة الشعب الفلسطيني وأن مجاهديه يعملون لصالح إيران وليسوا أصحاب قضية.

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