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مصر تدعو لاجتماع عربي طارئ بشأن اوكرانيا

مصر تدعو لاجتماع عربي طارئ بشأن اوكرانيا
الأحد ٢٧ فبراير ٢٠٢٢ - ٠١:٤٤ بتوقيت غرينتش

دعت مصر، اليوم الأحد، لاجتماع عاجل لجامعة الدول العربية لبحث الأزمة الأوكرانية.

العالم - مصر

وجاء في بيان للخارجية المصرية، "دعت مصر لعقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين، وذلك للتباحث حول التطورات الجارية في أوكرانيا".

يأتي ذلك على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة تجاه أوكرانيا.

وبدأت روسيا في الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/شباط الجاري، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وأن المدنيين ليسوا في خطر.

وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا وإنما نزع سلاح كييف ووقف تهديداتها.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، منوها بأن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، باءت بالفشل.

وأوضح بوتين، أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، إلى سوء المعاملة والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

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