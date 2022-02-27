روسيا: الجيش الأوكراني يستخدم ذخيرة فوسفور محرمة دوليا

العالم - روسيا

أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، اليوم الأحد، أن القوات الأوكرانية أقدمت في محاولة يائسة لصد هجوم القوات الروسية، في ضواحي كييف، على استخدام ذخائر الفوسفور، المحظورة دوليا.



وقال كوناشينكوف: "وحدات القوات الأوكرانية بعدما يئست من صد هجوم مجموعات القوات المسلحة الروسية، بدأت تستخدم بكثافة ذخائر الفوسفور في ضواحي كييف بالقرب من مطار غوستوميل".



وتابع قائلا: "استخدام هذه الذخائر محظور بموجب البروتوكول الثالث لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن الأسلحة غير الإنسانية لعام 1980".



وأضاف كوناشينكوف أن عناصر جماعة "القطاع الأيمن" الأوكرانية وصلت من مدينة لفيف وقامت بعمليات ترهيب للمدنيين في ماريوبول، مشيرا إلى أن القوميين الأوكرانيين قاموا بوضع المدرعات والمدفعية داخل المناطق السكنية، مستخدمين السكان المحليين كدروع بشرية.