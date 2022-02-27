ما هي القضايا التي بحثها "التحالف الثلاثي" في بغداد؟

العالم - العراق

وقال مكتب رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي في بيان، إن "التحالف الثلاثي (الكتلة الصدرية وتحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني)، عقد اليوم، اجتماعاً في بغداد".

وكشف الحزب الديمقراطي الكردستاني، عن تفاصيل اجتماع التحالف الثلاثي في العاصمة بغداد.

وقال النائب عن الحزب، محما خليل، في حديث لـ السومرية نيوز، إن "اجتماع التحالف الثلاثي جاء بغية إخراج الوضع السياسي من النفق المظلم، والذهاب إلى انتخاب رئيس الجمهورية"، مبيناً أن "التحالف ينتظر قرار المحكمة الاتحادية بشأن دستورية أم عدم دستورية قرار البرلمان الخاص بإعادة الترشح لرئاسة الجمهورية".



وأضاف، أن "التحالف الثلاثي سيصدر بعد نهاية اجتماعه بياناً لنتائج الاجتماع"، لافتاً إلى أن "النتائج ستصب في خدمة العملية السياسية، وتتضمن دعوة للشركاء الذين يرغبون في حكومة أغلبية وطنية للمشاركة مع التحالف".



وأوضح النائب عن الديمقراطي الكردستاني، إن "التحالف الثلاثي تشكل بناءً على متطلبات المرحلة، ولتشكيل حكومة أغلبية وطنية تلبي مطالب الشعب، وهذا ما نحن ماضون إليه".

