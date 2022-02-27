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أول تعليق أمريكي على استنفار بوتين قوات الردع الاستراتيجية

أول تعليق أمريكي على استنفار بوتين قوات الردع الاستراتيجية
الأحد ٢٧ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٣:٣١ بتوقيت غرينتش

اعتبرت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد استنفار الرئيس فلاديمير بوتين قوات الردع النووي الاستراتيجية الروسية، "تصعيدا غير مقبول".

العالم -الأميركيتان

وقالت في تصريحات لشبكة "سي بي اس" الأمريكية: "هذا يعني أن الرئيس بوتين يواصل تصعيد هذه الحرب بطريقة غير مقبولة بالمطلق، ويجب أن نواصل وقف ممارساته بأقصى طريقة ممكنة".

وأمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزارة الدفاع بإعلان حالة التأهب القصوى لقوات الردع الاستراتيجي النووية.

وجاءت توجيهات بوتين خلال اجتماعه مع وزير الدفاع سيرغي شويغو ورئيس الأركان العامة فاليري غيراسيموف.

وشدد على أن هذه الخطوة تأتي ردا على مسؤولي الغرب الذين "لم يكتفوا باتخاذ خطوات عدائية اقتصادية وحسب، بل يدلي مسؤولوهم في حلف الناتو بتصريحات عدوانية ضد روسيا".

يذكر أن القوات الروسية تواصل لليوم الرابع عمليتها الخاصة لحماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا وسط تصعيد غير مسبوق للعقوبات الغربية ضد روسيا، مع التركيز على قطاعها المالي.

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