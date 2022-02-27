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امين المجلس الاعلى للأمن القومي الايراني يبحث هاتفيا مع مستشار الامن القومي البريطاني التطورات الاقليمية والدولية ومحادثات فيينا لالغاء الحظر

الأحد ٢٧ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٣:٣٩ بتوقيت غرينتش

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