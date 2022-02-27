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تعرف على قوات الردع الاستراتيجية الروسية

تعرف على قوات الردع الاستراتيجية الروسية
الأحد ٢٧ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٧ بتوقيت غرينتش

تمثل قوات الردع الاستراتيجية أساسا للقدرات القتالية للقوات المسلحة الروسية، وتتخصص لـ "ردع العدوان ضد روسيا وحلفائها وكذلك هزيمة العدو، "بما في ذلك في حرب تستخدم فيها أسلحة نووية".

العالم - أوروبا

ووفقا لوزارة الدفاع الروسية، تنقسم قوات الردع الاستراتيجية إلى القوات الهجومية الاستراتيجية والقوات الدفاعية الاستراتيجية.

وتشكل القوات النووي الاستراتيجية (ومن ضمنها قوات الصواريخ الاستراتيجية) أساسا للقوات الهجومية الاستراتيجية التي تعتمد على أنظمة صاروخية وجوية عابرة للقارات أسلحة عالية الدقة بعيدة المدى. كما تضم القوات الهجومية أيضا القوات الاستراتيجية غير النووية (المعتمدة على قاذفات استراتيجية وبعيدة المدى وغواصات وسفن وطائرات حاملة للصواريخ طويلة المدى عالية الدقة).

أما القوات الدفاعية الاستراتيجية فتعتمد على القوى ووسائل التابعة لقوات الدفاع الجوفضائي التي تضم منظومة الإنذار بالاعتداء الصاروخي ومنظومة مراقبة المجال الفضائي والدفاعات المضادة للصواريخ والوسائل الفضائية والطائرات.

المصدر: موقع وزارة الدفاع الروسية

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