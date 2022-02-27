الأحد ٢٧ فبراير ٢٠٢٢
٠٥:١٧ GMT
فارسی
البث المباشر

الجزائر تعلق على خبر تسجيل وفيات بين رعاياها العالقين في اوكرانيا!

الجزائر تعلق على خبر تسجيل وفيات بين رعاياها العالقين في اوكرانيا!
الأحد ٢٧ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٥:٠١ بتوقيت غرينتش

أصدرت الخارجية الجزائرية بيانا لرعاياها المتواجدين في أوكرانيا بخصوص إجلائهم وآخر التطورات، إثر العملية العسكرية الروسية الخاصة، نافية تسجيل أي وفاة بين أفراد الجالية بأوكرانيا.

العالم - الجزائر

وفي بيانها، قالت الخارجية الجزائرية: "في إطار متابعتها المتواصلة لوضعية الجالية الوطنية في أوكرانيا، وأمام تدهور الحالة الأمنية، تشجع وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج المواطنين الذين لا يزالون متواجدين بأوكرانيا على التواصل المستمر مع سفارة الجزائر بكييف قصد التنسيق الضروري للتعامل مع تطورات الأوضاع التي تستدعي أقصى درجات الحيطة والحذر".

وأضاف البيان: "بالنسبة للجزائريين الذين عبروا الحدود الأوكرانية باتجاه كل من بولندا ورومانيا، تهيب الوزارة بضرورة التواصل مع سفارتي الجزائر بالبلدين"، مع إرفاق أرقام الهاتف الخاصة بالسفارتين.

وتابعت الوزارة في بيانها: "كما تحرص وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج كل الحرص على جمع المعلومات المتعلقة بمواطنينا في أوكرانيا"، مؤكدة أنه "لحد الساعة، لم يتم تسجيل أية حالة وفاة من بين أفراد جاليتنا المقيمة في هذا البلد".

روابط ذات صلة

الجزائر تدعو رعاياها في أوكرانيا إلى توخي الحيطة والحذر

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الاحتلال يعتقل 3 مقدسيين في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة

مصر.. "السيسي" يصدر توجيهات عاجلة بشأن سلع استراتيجية

تونس.."سعيّد" و"الجرندي" يتباحثان طرق إجلاء فوري للمواطنين العالقين بأوكرانيا

فرنسا تمس بأهم قضية للعرب والمسلمين..

الأردن يعفي الفلسطينيين في أوكرانيا من قيود السفر إليه

الجزائر تعلق على خبر تسجيل وفيات بين رعاياها العالقين في اوكرانيا!