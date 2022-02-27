الأحد ٢٧ فبراير ٢٠٢٢
٠٥:١٨ GMT
فارسی
البث المباشر

الأردن يعفي الفلسطينيين في أوكرانيا من قيود السفر إليه

الأردن يعفي الفلسطينيين في أوكرانيا من قيود السفر إليه
الأحد ٢٧ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٢ بتوقيت غرينتش

أعلن المركز الوطني الأردني للأمن وإدارة الأزمات، اليوم الأحد، عن "شمول الفلسطينيين المقيمين على الأراضي الأوكرانية وعائلاتهم بقرار إعفاء المواطنين الأردنيين المقيمين في أوكرانيا وعائلاتهم من قيود السفر المرتبطة بجائحة "كورونا".

العالم - الأردن

وأشار المركز، في بيان له، إلى "إلغاء شرط التسجيل على المنصة المخصصة (GATWWAY2JORDAN)، وإلغاء فحص (PCR) خلال 72 ساعة التي تسبق السفر، وفحص (PCR) حال الوصول إلى المملكة".

وأوضح البيان أن "القرار الذي سرى تنفيذه الأحد، يأتي حرصاً على سلامة المواطنين الأردنيين والأشقاء الفلسطينيين المقيمين في أوكرانيا، وتقديم التسهيلات اللازمة للحفاظ على سلامتهم؛ نظرا لتصاعد حدة العمليات القتالية في أوكرانيا".

وثمّن المستشار في وزارة الخارجية بالسلطة الفلسطينية أحمد الديك، قرار السلطات الأردنية، موضحا أن "عدد الفلسطينيين في أوكرانيا، يقدر بثلاثة آلاف شخص، منهم 600 طالب وطالبة، 400 منهم يحملون جوازات سفر فلسطينية، و200 يحملون وثائق سفر من دول عربية".

روابط ذات صلة

أزمة تسريب “حسابات ملك الاردن في سويسرا” تتفاعل على أعلى المستويات

الأردن.. اكتشاف مزار في الصحراء عمره 9000 عام

الاميركي 'كوشنر' والصهيوني 'نتنياهو' لا زالا يستهدفان الأردن

ملك الأردن يشارك في تمرينات 'ضربة الصقور'..

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الاحتلال يعتقل 3 مقدسيين في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة

مصر.. "السيسي" يصدر توجيهات عاجلة بشأن سلع استراتيجية

تونس.."سعيّد" و"الجرندي" يتباحثان طرق إجلاء فوري للمواطنين العالقين بأوكرانيا

فرنسا تمس بأهم قضية للعرب والمسلمين..

الأردن يعفي الفلسطينيين في أوكرانيا من قيود السفر إليه

الجزائر تعلق على خبر تسجيل وفيات بين رعاياها العالقين في اوكرانيا!