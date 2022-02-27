الأردن يعفي الفلسطينيين في أوكرانيا من قيود السفر إليه

العالم - الأردن

وأشار المركز، في بيان له، إلى "إلغاء شرط التسجيل على المنصة المخصصة (GATWWAY2JORDAN)، وإلغاء فحص (PCR) خلال 72 ساعة التي تسبق السفر، وفحص (PCR) حال الوصول إلى المملكة".

وأوضح البيان أن "القرار الذي سرى تنفيذه الأحد، يأتي حرصاً على سلامة المواطنين الأردنيين والأشقاء الفلسطينيين المقيمين في أوكرانيا، وتقديم التسهيلات اللازمة للحفاظ على سلامتهم؛ نظرا لتصاعد حدة العمليات القتالية في أوكرانيا".

وثمّن المستشار في وزارة الخارجية بالسلطة الفلسطينية أحمد الديك، قرار السلطات الأردنية، موضحا أن "عدد الفلسطينيين في أوكرانيا، يقدر بثلاثة آلاف شخص، منهم 600 طالب وطالبة، 400 منهم يحملون جوازات سفر فلسطينية، و200 يحملون وثائق سفر من دول عربية".