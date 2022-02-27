حريق في مستشفى الهندية و صحة كربلاء تعلق

العالم - العراق

وقال صحة كربلاء في بيان، إن "الحريق الذي إندلع في مُستشفى الهندية العام، مساء اليوم، حصل في ردهة الباطنية (نساء)، وتمت السيطرة عليه بوقت قياسي، من قبل فرق الدفاع المدني التي استنفرت جهودها بالتعاون مع العاملين في المُستشفى".

وأضاف أنه "لم تحدث أية خسائر بشرية وإنما فقط أضرار مادية "، مشيراً الى إنه "تم إخلاء المرضى ونقلهم بعجلات الإسعاف الفوري إلى مدينة الإمام الحسين (ع) الطبية".

وسيطرت قوات الدفاع المدني العراقي على حريق شب في قسم الباطنة بمستشفى الهندية في كربلاء المقدسة وأسفر عن وقوع حالات اختناق وإصابات خفيفة، وهي المرة الثانية التي يندلع فيها حريق بالمستشفى.

وأكد شهود عيان اليوم الأحد، "اندلاع حريق في ردهة الباطنية بمستشفى في محافظة كربلاء بالعراق".

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الإصابات التي حدثت نتيجة الحريق تمثلت بحالات اختناق نتيجة الدخان في صفوف المرضى والكوادر الطبية".



وبين، أن "الحادث اندلع داخل ردهتي الخدج والباطنية"، لافتاً إلى "نقل المرضى الذين كانوا يرقدون في ردهة الباطنية وصالة العمليات إلى مستشفى الحسين العام في مركز محافظة كربلاء"، موضحاً أن "سبب الحريق هو تماس كهربائي".



وأضاف المصدر، أن "فرق الدفاع المدني سيطرت على الحادث وتجري عمليات تبريد وبحث تحسباً من وجود اصابات لم يعثر عليها".

يُشار إلى أن حريقا اندلع في المستشفى ذاته في 9 ديمسبر/ كانون الأول الماضي، دون وقوع خسائر بشرية.

1

2