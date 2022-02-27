العالم - مصر

وينعقد الإجتماع على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون العالم العربي ناصر القحطاني، بناء على طلب مصر؛ للتباحث حول تطورات الأوضاع الجارية في أوكرانيا.

وتم الاتفاق على عقد هذه الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية بدعوة من مصر؛ للتباحث حول التطورات الجارية في أوكرانيا؛ وقد أيدت الطلب المصري الكويت والأردن وعدد من الدول العربية؛ وبناء على ذلك تم الاتفاق على عقد الاجتماع، صباح غد الإثنين الموافق 28 فبراير الجاري.

هذا ودعت مصر، الأحد، إلى اجتماع طارئ للجامعة العربية على مستوى المندوبين، من أجل "بحث التطورات في أوكرانيا"، ما دفع ناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي للاستغراب من هذا الطلب حول شأن غير عربي.



وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان: "دعت مصر لعقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين".



وأوضحت أن الاجتماع يهدف إلى "التباحث حول التطورات الجارية في أوكرانيا"، دون تحديد موعد انعقاده.

وفي وقت لاحق، صرح حسام زكي، الأمين العام المساعد للجامعة، بأنه "جار حاليا التشاور بين الأمانة العامة للجامعة، ومصر صاحبة الدعوة، ودولة الكويت الرئيس الحالي للدورة، وباقي الدول الأعضاء".

وأثار الأمر سخرية لدى ناشطين، متسائلين عن دور الجامعة العربية في الشأن العربي، فكيف بشأن خارجي مثل الحرب في أوكرانيا، وعن أهمية الاجتماع وما قد ينتج عنه.

وأطلقت روسيا، فجر الخميس، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل غاضبة من عدة دول غربية، ومطالبات بتشديد العقوبات على موسكو.

وتباين الموقف العربي بين الصمت والدعوة للحوار ووقف الأعمال العدائية، فيما شاركت الكويت في مشروع قرار أممي لإدانة التدخل الروسي.