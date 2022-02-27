تشاووش أوغلو: الأوضاع في أوكرانيا تحولت إلى "حرب" وسنتقيد بمعاهدة "مونترو" بكل شفافية

العالم - تركيا

وقال: "سعداء باتخاذ روسيا وأوكرانيا قرار اللقاء للمفاوضات بين البلدين".

وذكر أن تركيا تسعى لإجلاء 6 آلاف و600 من مواطنيها الراغبين في الخروج من أوكرانيا.

من جهته، أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في وقت سابق موافقته على إجراء كييف مفاوضات دون شروط مسبقة مع الوفد الروسي على حدود بيلاروس وأوكرانيا.

وتسمح معاهدة مونترو للمضائق البحرية الموقعة عام 1936 بمرور السفن الحربية التابعة للدول غير المشاطئة للبحر الأسود عبر مضيقي الدردنيل والبوسفور، شرط إشعار تركيا بالمرور قبل 15 يوما، والبقاء في البحر الأسود لمدة لا تتجاوز 21 يوما، فيما الدول المشاطئة تتحرك سفنها بحريّات أوسع.