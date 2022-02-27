'مجتهد' يكشف موقف ابن سلمان من الحرب الروسية الاوكرانية

العالم - السعودية

وفي تغريدة له بتويتر زعم المغرد الشهير الذي يحظى بمتابعة أكثر من 2 مليون شخص، أن ابن سلمان يستبعد أن تمتد آثار حرب أوكرانيا على المنطقة.

وتابع أن ولي العهد السعودي "يصر على أن لا تغيير في الوضع الأمني والعسكري والإداري والإعلامي".

كما أضاف "مجتهد" أن ابن سلمان يعتبر ارتفاع أسعار النفط مكسبا شخصيا له، لأن أي دخل إضافي إما يذهب لجيبه أو تمويل حملات قمع الشعب، موضحا: "ولن يعني إلغاء الضرائب ولا تخفيض أسعار الخدمات والوقود.

وكان تقرير لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، تناول العلاقات السعودية الأمريكية وفرضيات تغيير الرئيس بايدن لنظرته تجاه ولي العهد السعودي، في ظل الأزمة الأوكرانية وما ترتب عليها من ارتفاع في أسعار النفط.

ويشار إلى أنه فور تسلمه منصب رئيس الولايات المتحدة، قال البيت الأبيض إن جو بايدن "سيعيد ضبط" العلاقات مع السعودية، رافضًا فعليًا التحدث إلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وفيما قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، في فبراير من العام الماضي، إن بايدن سيتحدث مع الملك سلمان. رغم ذلك، فإن ولي العهد هو الذي يتولى الشؤون اليومية للمملكة، بما في ذلك السياسة النفطية.

لكن الكثير قد تغير على مدار عام منذ ذلك الوقت، حيث بلغ التضخم الآن أعلى مستوياته منذ 40 عامًا، فيما تلوح الانتخابات النصفية للكونغرس في الأفق، كما أن روسيا أغرقت لتوها أوروبا في أكبر أزمة أمنية لها منذ عقود بغزو أوكرانيا.

لكن ربما كان الأهم بالنسبة لعلاقة أمريكا بالشرق الأوسط هو أن أسعار النفط تجاوزت الـ100 دولار في أعلى مستوى لها منذ 8 سنوات.

واخترق خام برنت مستوى الـ100 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ 2014، الخميس، بعد أن هاجمت القوات الروسية أوكرانيا. بينما تتدافع الدول الغربية حاليا لإيجاد مصادر بديلة للطاقة في حالة انقطاع الإمدادات الضخمة من النفط والغاز من روسيا.