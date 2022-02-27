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أوروبا
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أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
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مراسلة العالم:استشهاد مقدم في فرع الأمن السياسي بدرعا في كمين مجموعة مسلحة قرب جسر بلدة صيدا في محافظةِ درعا جنوب سورية
المتحدث باسم الامم المتحدة: اندلاع نزاع نووي فكرة "لا يمكن تصورها"
الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي خلال اجتماع الحكومة: حماية أرواح المدنيين واحترام حقوق الإنسان يجب أن تحظى باهتمام كافة أطراف النزاع في أوكرانيا
الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي خلال اجتماع الحكومة: إيران مستعدة للعب دور دبلوماسي في المساعدة على عودة السلام إلى أوكرانيا
رويترز عن وكالة تاس: وزارة الدفاع الروسية تقول إن جنودا روس قتلوا وأصيبوا في "العملية الخاصة" في أوكرانيا
رويترز عن وكالة انترفاكس: وزارة الدفاع الروسية تقول إن بضعة جنود روس أسروا في أوكرانيا
رويترز عن وكالة انترفاكس: وزارة الدفاع الروسية تقول ان القوات الروسية قصفت 1067 موقعا عسكريا منذ بدء "العملية الخاصة" في أوكرانيا
ممثل السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي: دول الاتحاد الاوروبي ستقدم المساعدة والدعم لاوكرانيا
ممثل السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي: الاتحاد الاوروبي سيحظر الآلة الاعلامية التابعة للكرملين
امين المجلس الاعلى للأمن القومي الايراني يبحث هاتفيا مع مستشار الامن القومي البريطاني التطورات الاقليمية والدولية ومحادثات فيينا لالغاء الحظر
مراسلة العالم:استشهاد مقدم في فرع الأمن السياسي بدرعا في كمين مجموعة مسلحة قرب جسر بلدة صيدا في محافظةِ درعا جنوب سورية
الأحد ٢٧ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٧:٠٥ بتوقيت غرينتش
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