التوتر الجزائري المغربي: قواعد عسكرية عند الحدود- الجزء الثاني

خاص بالعالم

هذه التطورات تلقي بضلالها على العلاقات المغربية الجزائرية التي تعرف ازمة سياسية غير مسبوقة، كما تعرف كذلك حربا اعلامية مفتوحة والاخطر سباقاً كبيراً نحو التسلح.

فقد دعا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون للتوقف عن بناء قواعد عسكرية على حدود بلاده، واصفاً الامر بالتصعيد.

يناقش برنامج "المغاربية" خلفيات استحداث المغرب منطقة عسكرية في الشرق عند الجدود مع الجزائر، وتبعاته على التوتر الحاصل اصلا بين البلدين الجارين مع ضيفي الحلقة:

المدير التنفيذي لمركز الدراسات المستقبلية محمد شهاب الادريسي

الخبير العسكري الدكتور احمد ميزاب

تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق التقرير المرفق اعلاه..