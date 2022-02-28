شاهد..حتى الحرب لم تمنع عنصريتهم

العالم - منوعات

وأوضحت وسائل الاعلام، أن الجيش الاوكراني يمنع أصحاب البشرة السوداء سوءا كانوا طلابا أو مقيمين في أوكرانا من مغادرة البلاد والانتقال الى بولندا عبر القطار، ويعطي الأولوية لأصحاب البشرة البيضاء.

مقطع الفيديو يشير الى وقوع احتكاك بين الطلاب والشطرة من جانب وكذلك بينهم وبين سائر الذين جاؤوا ليركبوا القطار.

وفي مقطع آخر نشرته وسائل الاعلام اشار التقرير المرفق للمقطع أن الدول المجاورة لأوكرانيا تسمح للأوكرانيين بدخول البلاد من دون عوائق بينما تنقل غير الاوكرانيين كرعايا أفغانستان أو سوريا الى مخيمات اللجوء وارغامهم في البقاء والاقامة فيها.

اوكرانيا