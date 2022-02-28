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مباحثات عسكرية بين رئيس الأركان الكويتي ونظيره العماني

مباحثات عسكرية بين رئيس الأركان الكويتي ونظيره العماني
الإثنين ٢٨ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٦ بتوقيت غرينتش

عقدت في سلطنة عُمان، مباحثات عسكرية مع رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي، الذي وصل إلى السلطنة في زيارة رسمية.

العالم - عمان

وقالت وكالة الأنباء العُمانية إن الفريق الركن خالد صالح الصباح، رئيس أركان الجيش الكويتي، وصل إلى قاعدة السيب الجوية العُمانية، وكان في استقباله الفريق الركن بحري عبد الله بن خميس الرئيسي، رئيس أركان قوات السُّلطان المسلحة.

وذكرت أن الجانبين بحثا عقب وصول الصباح "عدداً من الأمور العسكرية التي تخدم القوات المسلحة في البلدين".

وتتميز العلاقات الكويتية العُمانية بمتانة وتوافق سياسي حول العديد من القضايا الخليجية والإقليمية والدولية.

وتحرص قيادة البلدين على استمرار التناغم السياسي والعسكري العُماني- الكويتي، والجهود المشتركة لإبعاد المنطقة عن التوتر، وإيجاد الاستقرار الدائم بما يحفظ المنطقة وشعوبها.

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