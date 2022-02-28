لمصلحة من يستحدث المغرب منطقة عسكرية على الحدود مع الجزائر؟

خاص بالعالم

وقال الادريسي في حديث مع قناة العالم خلال برنامج "المغاربية": ان المنطقة العسكرية الجنوبية المغربية كانت الاهم والتي تضم كامل منطقة اقليمي الساقية الحمراء ووادي الذهب واجزاء من اغادير وحوض سوس وما الى ذلك، وكانت مسرح العمليات العسكرية منذ سعبينيات القرن الماضي، مارس الدرك الحربي في هذه المنطقة ادواراً عسكرية باعتباره الشرطة العسكرية.

واوضح الادريسي، انه مع انشاء منطقة عسكرية على الحدود الجزائري، يبدو ان يجري نقل نفس الترتيبات القائمة في المنطقة الجنوبية والشرقية، باعتبار انها منطقة عمليات، وتوسيع الترتيب العسكري.

من جانبه، اعتبر الخبير العسكري الدكتور احمد ميزاب، الخطوة المغربية هذه تأتي في اطار التصعيد الذي ينتهجه النظام المغربي مع الجزائر والتوجه كذلك نحو تقويض معادلة الاستقرار في المنطقة.

وقال ميزاب: ان الخطوة المغربية تأتي تنفيذا للمشروع الذي ابرمه النظام المغربي مؤخراً مع الكيان الصهيوني في اطار التعاون الامني والدفاعي.

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https://www.alalam.ir/news/6065003

https://www.alalam.ir/news/6065018