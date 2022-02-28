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أستراليا تفرض عقوبات مالية وحظر دخول على بوتين ولافروف وشويغو

أستراليا تفرض عقوبات مالية وحظر دخول على بوتين ولافروف وشويغو
الإثنين ٢٨ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٨ بتوقيت غرينتش

فرضت أستراليا عقوبات مالية وحظر دخول على الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ووزير الخارجية، سيرغي لافروف، والأعضاء الدائمين لمجلس الأمن الروسي.

العالم-اوروبا

وجاء في بيان صدر عن رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون: "بدأ سريان مفعول العقوبات المالية الأسترالية وحظر الدخول إلى أراضيها المفروضة على الرئيس الروسي وسائر الأعضاء الدائمين لمجلس الأمن الروسي وخاصة وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف ووزير الدفاع سيرغي شويغو ورئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين ووزير الداخلية فلاديمير كولوكولتسيف".

وأضاف البيان أن أستراليا تنوي "مواصلة العمل مع شركائها الدول ذات التفكير المماثل" لمواصلة فرض العقوبات الاقتصادية على روسيا لتشديد العقوبات التي تم فرضها في الأيام الماضية. وذكر أن أستراليا قد فرضت عقوبات على أكثر من 350 شخصية في روسيا بمن فيهم النواب والقادة العسكريون، بالإضافة إلى العقوبات المفروضة على 13 شخصية وكيانا في بيلاروس بما في ذلك وزير الدفاع البيلاروسي فيكتور خرينين.

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