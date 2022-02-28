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الروبل الروسي يفقد حوالى 30 بالمئة من قيمته اليوم بعد بدء سريان عقوبات غربية جديدة

الإثنين ٢٨ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٨ بتوقيت غرينتش

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