المحجبات والتمييز- الجزء الاول

خاص بالعالم

فلا حرية معتقد حفظت ولا مساواة بين مواطنيها تحققت، ولا إخاء بينهم تم، تمييز مجفل وظلم متمادي، وعنف من نوع آخر، بحق من كان الحجاب عنواناً لالتزامهن، فكان استبعاد لهن من مدارس وجامعات، ومنع لهن من تبوء مراكز ومواقع في دوائر رسمية وخاصة، في عداء مستحكم لكل ما يمت الى الاسلام بصلة.

لكن ما هو بغريب، ليس في مطاردة الحجاب واضطهاد مرتديه، في دول ليس للاسلام فيه شوكة فحسب، وانما في دول ينص دستورها ان الاسلام دينها، ما يحفظ للمرأة حقوقها، فكان ما كان من ظلم وتعسف بحقها، وكان اشد مضاضة من وقع حسام الغرب المهند.

يناقش برنامج "نوافذ" هذا الموضوع مع ضيوف الحلقة:

رئيس الهيئة الادارية في تجمع العلماء المسلمين سماحة الشيخ حسن عبدالله

الباحث والاستاذ في القانون الدولي الدكتور علي فضل الله

الباحثة في علم الاجتماع والانتربولوجيا الدكتور شمس الدين