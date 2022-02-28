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المحجبات والتمييز- الجزء الثاني

الإثنين ٢٨ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٩ بتوقيت غرينتش

تنميط على اساس اللباس والشكل، وتمييز فيما يخص المعتقد والزي، هو رمز عدائي، بهذا اصبح رئيس دولة كثيراً ما تباهت بشعاراتها الثلاثة "حرية، مساواة، إخاء".

خاص بالعالم

فلا حرية معتقد حفظت ولا مساواة بين مواطنيها تحققت، ولا إخاء بينهم تم، تمييز مجحفل وظلم متمادي، وعنف من نوع آخر، بحق من كان الحجاب عنواناً لالتزامهن، فكان استبعاد لهن من مدارس وجامعات، ومنع لهن من تبوء مراكز ومواقع في دوائر رسمية وخاصة، في عداء مستحكم لكل ما يمت الى الاسلام بصلة.

لكن ما هو بغريب، ليس في مطاردة الحجاب واضطهاد مرتديه، في دول ليس للاسلام فيه شوكة فحسب، وانما في دول ينص دستورها ان الاسلام دينها، ما يحفظ للمرأة حقوقها، فكان ما كان من ظلم وتعسف بحقها، وكان اشد مضاضة من وقع حسام الغرب المهند.

يناقش برنامج "نوافذ" هذا الموضوع مع ضيوف الحلقة:

رئيس الهيئة الادارية في تجمع العلماء المسلمين سماحة الشيخ حسن عبدالله

الباحث والاستاذ في القانون الدولي الدكتور علي فضل الله

الباحثة في علم الاجتماع والانتربولوجيا الدكتور شمس الدين

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المحجبات والتمييز- الجزء الثاني

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