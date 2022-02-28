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شاهد..حصيلة العملية العسكرية الروسية في اوكرانيا

الإثنين ٢٨ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٨:٣٧ بتوقيت غرينتش

اكدت مصادر حكومية أوكرانية بسماع دوي انفجارات في العاصمة كييف ومدينة خاركيف صباح اليوم.

العالم - خاص بالعالم

وقالت إن العاصمة شهدت حالة من الهدوء لبضع ساعات قبل سماع دوي الانفجارات، مشيرة الى اندلاع نيران في مبنى سكني بمدينة تشيرنيف شمالي البلاد اثر إصابته بصاروخ.

فيما اكدت وزارة الدفاع الروسية، أن الجيش الأوكراني بدأ بالاستخدام المكثف للذخيرة المملوءة بالفوسفور في ضواحي كييف، في محاولة لاحتواء هجوم القوات الروسية.

واضافت ان هذا النوع من الاسلحة غير انساني، واوضحت ان القوات الاوكرانية في مدينة ماريوبول، تقوم باستخدام المدنيين كدروع بشرية.

فيما قالت القوات البرية الأوكرانية إن مدينة زوتيمر في شمال البلاد تعرضت لهجمات صاروخية خلال الليل.

ووصفت القوات المسلحة الأوكرانية الساعات الماضية بالعصيبة، وقالت إن الجيش الروسي يواصل القصف في جميع الاتجاهات تقريبا.

مكتب الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي، اعترف بسيطرة القوات الروسية على مدينة بيرديانسك في مقاطعة زابوروجي غربي البلاد.

فيما اكدت وزارة الدفاع الروسية ان قواتها احكمت السيطرة على مدينة خيرسون وبلدة جينيشيسك ومطار تشيرنوبيفكا بالقرب منها.

واضافت ان القوات الروسية لا تشن ضربات على المدن والبلدات، بل تتخذ جميع الإجراءات اللازمة لإنقاذ أرواح المدنيين.

موسكو اعترفت بسقوط عدد من الجنود الروس بين قتيل وجريح خلال المعارك في أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف، ان خسائر القوات الروسية أقل بكثير من خسائر الاوكرانيين.

واضاف ان الجنود الروس يظهرون الشجاعة والبطولة في تنفيذ مهامهم القتالية.

واوضح كوناشينكوف، انه تم خلال الساعات الـ24 الماضية تدمير سبعة أنظمة صواريخ مضادة للطائرات بما فيها S300 بالقرب من مدينة كراماتورسك، بالاضافة الى ثلاث طائرات هجومية بدون طيار من طراز تركية الصنع، وتدمير 250 دبابة وعربة مصفحة أخرى، 31 طائرة وهي على الأرض، و46 راجمة صواريخ و130 مرابض مدفعية وهاون، و164 آلية عسكرية.

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